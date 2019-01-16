Нэшвилл разгромил Вашингтон, Лос-Анджелес по буллитам уступил Миннесоте в НХЛ

«Виннипег» уверенно обыграл «Вегас».

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. Айлендерс – Сент-Луис – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 8 Эберле (Ли), 1:1 – 46 Перрон (Баумистер, О′Райлли), 2:1 – 61 Филппула (Бовилье, Барзэл) Рейнджерс – Каролина – 6:2 (3:1, 1:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 1 Деанджело (Нивс, Веси), 1:1 – 9 Мяэналанен (), 2:1 – 12 Зибанежад (Шаттенкирк, Крайдер), 3:1 – 14 Зибанежад (Крайдер, Зукарелло-Асен), 4:1 – 23 Бучневич (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 5:1 – 44 Бучневич (Зибанежад, Зукарелло-Асен), 5:2 – 51 Мяэналанен (Фолк, Раск), 6:2 – 52 Деанджело (Нивс, Наместников) Коламбус – Нью-Джерси – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Эткинсон (Дюбуа), 2:0 – 2 Дженнер (Андерсон), 3:0 – 17 Панарин (Эткинсон, Савар), 4:0 – 21 Дюбуа (Панарин, Веренски), 4:1 – 38 Колман (Лавджой, Мюллер) Монреаль – Флорида – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 14 Хоффман (Мальгин), 1:1 – 20 Уэбер (Армия, Друэн), 2:1 – 30 Дано (Уэбер), 3:1 – 36 Доми (Татар, Байрон), 4:1 – 54 Котканиеми (Джорди Бенн, Лехконен), 5:1 – 58 Галлахер () Детройт – Анахайм – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 32 Ракелль (Гецлаф, Ричи), 1:1 – 45 Манта (Ларкин, Атанасиу), 2:1 – 55 Нюквист (Ванек, ДеКайзер), 3:1 – 57 Хелм (ДеКайзер) Нэшвилл – Вашингтон – 7:2 (2:0, 4:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 3 Арвидссон (Форсберг, Экхольм), 2:0 – 10 Бонино (Уотсон, Сиссонс), 3:0 – 21 Арвидссон (Джохансен, Суббан), 3:1 – 27 Бэкстрем (Овечкин, Карлсон), 4:1 – 32 Арвидссон (Джохансен), 5:1 – 34 Грималди (), 6:1 – 39 Бонино (Хартман, Экхольм), 7:1 – 47 Йернкрук (Фиала), 7:2 – 56 Оши (Врана, Кузнецов) Миннесота – Лос-Анджелес – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 30 Нидеррайтер (Фолиньо, Эрикссон Эк), 1:1 – 36 Ковальчук (Фанюф, Браун), 2:1 – 47 Э.Стаал (Сперджен, Сутер), 2:2 – 57 Картер (Тоффоли, Кемпе) Виннипег – Вегас – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 25 Коннор (Литтл), 2:0 – 36 Перро (), 2:1 – 41 Пирри (Штястны, Макнэбб), 3:1 – 58 Коннор (Уилер, Шайфли), 4:1 – 59 Шайфли (Уилер, Коннор) Даллас – Тампа-Бэй – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 7 Палат (Гурде, Стэмкос), 0:2 – 49 Сергачев (Чирелли) Сан-Хосе – Питтсбург – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 10 Летанг (Думулин), 1:1 – 12 Серенсен (Диллон, Карлссон), 2:1 – 14 Гертл (Диллон, Кэйн), 3:1 – 23 Торнтон (Шимек, Павелски), 4:1 – 42 Гертл (Кэйн, Браун), 4:2 – 58 Брассар (Раст, Пирсон), 5:2 – 59 Гертл (Кэйн)

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