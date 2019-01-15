Сборная Украины по гандболу сыграет против олимпийских чемпионов-2016 в Киеве
Сборная Украины по гандболу оба оставшихся домашних матча группового турнира в отборе на чемпионат Европы-2020 проведет в Киеве на площадке Дворца спорта.
Эту информацию в комментарии для XSPORT подтвердил член президии ФГУ Александр Чайченко.
10 апреля украинцы примут Фарерские острова (начало в 19.00), а 12 июня также в Киеве сыграют против Дании, чемпиона Олимпийских игр-2016. Всего до конца отборочного турнира команда Сергея Бебешко проведет четыре матча.
Будущие матчи сборной Украины в отборе на ЧЕ-2020
10 апреля Украина – Фарерские острова. Киев. Дворец спорта (19.00)
13 апреля. Фарерские острова – Украина. Копенгаген (18.45)
12 июня. Украина – Дания. Киев. Дворец спорта
15-16 июня. Черногория – Украина
Группа 8. Турнирное положение после двух туров
1. Дания — 4 очка (голы +24)
2. Украина — 2 (-1)
3. Черногория — 1 (-5)
4. Фарерские острова — 0 (-18)
Две лучшие команды выйдут на чемпионат Европы
По словам Александра Чайченко, предпочтительней было провести матчи в Сумах, где сборная еще никогда не проигрывала. Однако Европейская федерация гандбола на этот раз не разрешила играть в этом городе, из-за отсутствия международного аэропорта. В тоже время вариант с матчем против Фрарер 10 апреля в Киеве позволит украинцем вылететь на выездной матч против островитян на день раньше.
Напомним, сборная Украины одержала победу над главным конкурентом – Черногорией - 29:24. Тем не менее, решающий матч турнира Черногория- Украина состоится на площадке соперника 15 или 16 июня.