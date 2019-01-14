Женская сборная Украины по хоккею уверенно переиграла Болгарию на квалификации к ЧМ

Победной шайбой отметилась 15-летняя Дарья Цимиренко.

В ЮАР состоялся второй тур квалификации к Чемпионату мира в Дивизионе 2Б, где в этом году впервые в истории дебютирует женская сборная Украины по хоккею.

Соперницами наших девушек стала сборная Болгарии, сообщает сайт Украинской хоккейной лиги.

Счёт в матче на 11-й минуте открыла Юлия Добровольская, реализовавшая большинство. До комфортного преимущество довели Дарья Цимиренко и Елена Ткачук, установившие на табло счёт 3:0 в пользу сборной Украины ещё в первом периоде.

Череда удалений и более уверенная игра вратаря болгарок не позволили нашим девушкам отличиться во втором периоде. На старте третьей двадцатиминутки сборной Болгарии удалось отправить игровой снаряд в сетку ворот Виктории Ткаченко, на что украинки ответили шайбами Елены Ткачук и Надежды Макаренко.

Забросить шайбу престижа соперниці сумели, но претендовать на победу им уже не удалось – 5:1, и женская сборная Украины одерживает вторую победу в ЮАР на квалификационном турнире к чемпионату мира.

Ранее в первом туре украинские сборницы обыграли команду ЮАР.

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 16 января против Бельгии. Начало встречи – в 18:00.

Болгария - Украина 1:5 (0:3; 0:0; 1:2)

Шайбы: 0:1 Добровольская (Рябкина, Ткачук - больш.), 10:08. 0:2 Цимиренко (Скащук, Тарасова), 12:46. 0:3 Ткачук (Рябкина), 14:29. 1:3 Зарева (Ильичева, Метанова), 41:11. 1:4 Ткачук (Рябкина, Добровольская - больш.), 51:05. 1:5Макаренко, 51:49.