Цуренко перед финалом с Плишковой в Австралии: хочу получить удовольствие от своего тенниса (видео)
В воскресенье в финале теннисного турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия) вторая ракетка Украины Леся Цуренко встретится с 8-м номером мирового рейтинга из Чехии Каролиной Плишковой.
Призовой фонд хардового турнира составляет 1 миллион долларов.
Ранее Цуренко и Плишкова встречались между собой 5 раз, со счетом 3:2 в личных встречах лидирует чешка.
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Для 29-летней Леси Цуренко это первый выход в финал в карьере на турнирах такого уровня. Напомним, что в ее коллекции есть четыре титула WTA Internatonal, но они котируются ниже. Оптимизма добавляет то, что с момента начала выступлений в WTA-туре Цуренко никогда не проигрывала финальные матчи (четыре победы из четырех).
На пресс-конференции накануне финальной игры Леся Цуренко заявила, что не слишком волнуется и надеется получить удовольствие от игры.
Ориентировочное время начала финального матча между Цуренко и Плишковой – 9.00 по Киеву.
Как сообщал УНИАН, по итогам турнира украинка уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA и впервые войдет в топ-25 теннисисток мира.