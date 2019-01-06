Цуренко перед финалом с Плишковой в Австралии: хочу получить удовольствие от своего тенниса (видео)

Финальная игра с участием украинской теннисистки в Брисбене начнется ориентировочно в 9 утра по Киеву.

В воскресенье в финале теннисного турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия) вторая ракетка Украины Леся Цуренко встретится с 8-м номером мирового рейтинга из Чехии Каролиной Плишковой.

Призовой фонд хардового турнира составляет 1 миллион долларов.

Ранее Цуренко и Плишкова встречались между собой 5 раз, со счетом 3:2 в личных встречах лидирует чешка.

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Для 29-летней Леси Цуренко это первый выход в финал в карьере на турнирах такого уровня. Напомним, что в ее коллекции есть четыре титула WTA Internatonal, но они котируются ниже. Оптимизма добавляет то, что с момента начала выступлений в WTA-туре Цуренко никогда не проигрывала финальные матчи (четыре победы из четырех).

На пресс-конференции накануне финальной игры Леся Цуренко заявила, что не слишком волнуется и надеется получить удовольствие от игры.

Ориентировочное время начала финального матча между Цуренко и Плишковой – 9.00 по Киеву.

Как сообщал УНИАН, по итогам турнира украинка уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA и впервые войдет в топ-25 теннисисток мира.