Леся Цуренко обыграла Осаку и прорвалась в финал турнира WTA в Брисбене

Украинка оказалась сильнее пятой ракетки мира.

Украинка Леся Цуренко обыграла японку Наоми Осаку в полуфинале турнира серии WTA Premiere в Брисбене с призовым фондом 1 млн долларов.

Цуренко сделала брейки в двух геймах первого сета, а затем взяла гейм на подаче соперницы на старте второго сета. Ее соперница Осака, занимающая 5-е место в мировом рейтинге, не реализовала ни один из двух брейк-поинтов в матче.

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В активе Леси Цуренко 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Наоми Осака на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннера и 26 невынужденных ошибок.

По итогам турнира Леся Цуренко уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге. Ранее лучшим результатом Цуренко в мировой классификации было 26-е место.

Во втором полуфинале сыграют чешка Каролина Плишкова и Донна Векич из Хорватии.