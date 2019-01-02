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Украинка Калинина вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне в парном разряде

09:59, 02 января 2019
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Ангелина Калинина / REUTERS

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Украинка в паре с Нао Хибино из Японии обыграла лидеров посева Суко Аояму (Япония) и Лидию Морозову (Беларусь).

Поединок завершился в трех сетах со счетом 6:2, 6:7, 10:4 в пользу украинско-японской пары, сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале Калинина и Хибино сыграют против Дуань Иньин (Китай) и Ренаты Ворачовой (Чехия).

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Теги: #Ангелина Калинина