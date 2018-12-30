Украинец Стаховский начал теннисный сезон, выйдя в основную сетку престижного турнира в Дохе
17:42, 30 декабря 2018Другое
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В финале квалификации он победил боснийца Мирзу Басича.
Сергей Стаховский вышел в основную сетку турнира ATP в Дохе / btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский начал теннисный сезон, выйдя в основную сетку престижного турнира ATP в Дохе (Катар).
В финале квалификации первая ракетка Украины и 135-й номер рейтинга ATP победил боснийца Мирзу Басича, сообщает официальный сайт турнира.
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Поединок продолжался чуть более полутора часа. Стаховский проиграл первый сет, но сумел собраться и выиграть матч - 3:6, 6:2, 6:3.
Украинец за поединок реализовал 3 брейкпоинта и сделал 8 эйсов.
Соперником украинца в первом круге основной сетки могут стать Давид Гоффен (Бельгия, 6), Марко Чеккинато (Италия, 4), Фернандо Вердаско (Испания, 8), Петер Гоевчик (Германия) или Мубарак Шаннан Заид (Марокко).
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