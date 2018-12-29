Российский спорт избежит международной изоляции из-за допинга и санкций WADA

Власти страны согласовали с WADA детали передачи данных московской лаборатории

Российские власти согласовали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) технические детали передачи данных проверки проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые хранятся в московской лаборатории.

Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, сообщает ТАСС.

Технические специалисты WADA, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных лаборатории, не смогли в срок завершить работу, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. WADA сообщало, что готово возобновить процесс, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

Исполком WADA 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием.

В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, российские спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а Россия не сможет проводить международные старты.