16-летняя украинка Костюк в джакузи готовится к старту теннисного сезона (фото)

Юная спортсменка наслаждается последними днями отдыха в Австралии.

120-я ракетка мира Марта Костюк в своем Instagram поделилась фото из австралийского Брисбена, где уже в скором времени стартует турнир серии WTA Premier, который продлится с 30 декабря по 6 января.

На фотографии юная спортсменка наслаждается отдыхом в одном из бассейнов города. "Самое прекрасное время в году", - подписала фото Костюк.

Стоит отметить, что турнир в Брисбене фактически открывает новый теннисный сезон 2019 года. Марта Костюк свои выступления на соревнованиях начнет с квалификации.

Кроме того, в основной сетке заявлены действующая чемпионка турнира Элина Свитолина и еще одна украинка Леся Цуренко.