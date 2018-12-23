Украинец Пидручный с двумя промахами стал 17-м в масс-старте в Нове Место

Гонку в масс-старте Кубка мира по биатлону выиграл норвежец Йоханнес Бе.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе с идеальной стрельбой выиграл гонку в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Норвежец преодолел 15 км за 37:25,2 мин, опередив ближайшего преследователя француза Кантена Фийон Майе на 46 секунд. Тройку лидеров замкнул россиянин Евгений Гараничев.

Украину в масс-старте представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые начали гонку под 26-м и 25-м номером соответственно. Пидручный с двумя промахами финишировал 17-м, проиграв ходом лидеру Бе-младшему почти три минуты, а Прима заработал семь штрафных кругов и показал только 27-й результат.

Кубок мира. Нове Место, Чехия. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бе, Норвегия (0+0+0+0) 37:25,2

2. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0+1+1) +46,5

3. Евгений Гараничев, Россия (0+0+0+0) +54,1

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17. Дмитрий Пидручный, Украина (1+0+0+1) +2:43,6

27. Артем Прима, Украина (2+3+1+1) +4:22,9

Напомним, что в субботу в гонке преследования Пидручному удалось занять 6-е место и попасть в цветочную церемонию.