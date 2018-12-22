Пидручный попал в Топ-6 гонки преследования этапа Кубка мира по биатлону

Украинец улучшил свою стартовую позицию по итогам спринта на 13 мест.

В Нове Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в котором наиболее успешным из украинцев оказался Дмитрий Пидручный.

Наш спортсмен стартовал с 19-го места по итогам спринта и сумел попасть в Топ-6 лучших биатлонистов мира, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах в очень сложных погодных условиях, с сильным ветром и отстал от победителя гонки на 1 минуту 12,6 секунды.

Артем Прима и Сергей Семенов стартовали с 34-35 мест, соответственно, и если Семенов смог незначительно улучшить свой результат - итогове 31-е место, то Прима остался на том же самом 34-м месте.

Победу в гонке одержал Йоханнес Бё из Норвегии, который на последнем круге дистанции выиграл по скорости у Александра Логинова из России и своего брата Тарея Бё.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Йоханес Бе (Норвегия, 1+0+2+1) 31:59.0

2. Александр Логинов (Россия, 1+1+1+1) +6.2

3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +23.9

4. Симон Дестье (Франция, 0+0+0+2) +29.2

5. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+0+0) +57.3

6. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:12.6

...

31. Сергей Семенов (Украина, 0+2+2+2) + 3:32.4

34. Артем Прима (Украина, 1+3+2+0) +3:42.1