Украинец Прима попал в Топ-30 спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

Наш спортсмен занял 26-е место при одном промахе и более чем минутном отставании от победителя.

В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, где лучший из украинцев - Артем Прима, занял 26-е место.

Наш спортсмен допустил 1 промах на огневых рубежах и отстал по скорости прохождения дистанции от победителя на 1 минут 19, 7 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

В свою очередь, Дмитрий Пидручный занял 32-е место (1, +1:30.2),

Еще двое наших спортсменов даже близко не попали в Топ-60 и гонку преследования, которая состоится в субботу, 15 декабря. Сергей Семенов занял 90-е место (2, +3:06.2), а Виталий Кильчицкий - 102-е (4, +3:48.2).

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, который также допустил 1 промах на огневом рубеже, но был настолько быстр на дистанции, что сумел опередит француза Мартена Фуркада и Бенедикта Долля из Германии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 24:49.2

2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +8.6

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +10.2

4. Антонин Гигонна (Франция, 0+0) +25.9

5. Арнд Пайффер (Германия, 0+0) +27.9

6. Юлиан Эберхард (Австрия, 1+0) +30.0

…

26. Артем Прима (Украина, 0+1) +1.19.7

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1.30.2

90. Сергей Семенов (Украина, 1+1) +3.06.2

102. Виталий Кильчицкий (Украина, 3+1) +3.48.2