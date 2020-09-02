В августе 2020 года программе «ПроФутбол» исполнилось 10 лет. Однако выпуск от 16 августа 2020 года стал последним в истории телепередачи.

1 + 1 media объявляет об изменениях в программировании спортивного контента на телеканалах группы. Программа "ПроФутбол "больше не будет выходить в эфире, медиахолдинг сосредоточится на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр", продолжаются переговоры с другими ФК.

В августе 2020 года программе «ПроФутбол» исполнилось 10 лет. Однако выпуск от 16 августа 2020 года стал последним в истории телепередачи. Ряд причин, в частности, влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы.

«Мы искренне благодарны команде «ПроФутбол» за сотрудничество и огромный вклад в развитие спортивной образованности украинцев и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полны драйва, азарта, переживаний, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей — и теперь они являются неотъемлемой частью истории 1+1 media», — говорит Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Сейчас Управление спортивных проектов 1+1 media во главе со Степаном Щербачевым анализирует зрительский интерес и ищет новые форматы спортивного контента, в том числе в синергии телевидения и диджитала. Компания вносит всех сотрудников программы в кадровый резерв и рассматривает возможность привлечения коллег в других текущих проектов группы.

Также 1+1 media возвращает в эфир трансляции футбольных матчей. Сейчас холдинг подписал договоры с футбольными клубами «Динамо» и «Днепр», завершаются переговоры с рядом других клубов. Уже вскоре зрители смогут снова болеть за любимые команды. Так, в следующую пятницу, 11 сентября, в 19:00, на телеканале «2+2» состоится трансляция встречи команд «Динамо» — «Десна».

Справочно:

«ПроФутбол» — футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги Чемпионов Украины и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи. Впервые программу «Профутбол» на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010 года.

До июня 2020 года «ПроФутбол» выходит на телеканале «2+2», а с июня сторонники программы могли просматривать выпуски сразу после трансляций матчей Украинской премьер-лиги на канале «УНИАН». Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 постоянными ведущими стали Игорь Цыганык и Александра Лобода. Команда «Профутбол» насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.

Последний эфир программы состоялся 16 августа 2020 г.

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Автор: УНИАН