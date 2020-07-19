Отец и брат форварда Шахтера Мораеса сыграли за ветеранскую сборную Украины (фото)

Жуниор Мораес подчеркнул, что для него это "тройное счастье".

Отец и брат нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса сыграли за сборную Украины среди ветеранов.

Они приняли участие в матче против ветеранов АТО/ООС Киева. Поединок был посвящен годовщине памяти погибших пассажиров и членов экипажа рейса МН17, а также памяти тренера ветеранской команды Владимира Лозинского.

Как сообщается на странице сборной Украины среди ветеранов в Facebook, матч завершился победой команды со счетом 3:0. Один из голов забил Бруно Мораес.

"Тройное счастье. Видеть мою семью в цветах моей страны - это источник большой гордости. Спасибо всем, кто присоединился к мероприятию, за приглашение, и что приняли нас с такой любовью", - написал Мораес в Instagram.

Отметим, что брат Жуниора Мораеса Бруно становился победителем Лиги чемпионов в составе "Порту". Его отец Алоизио выступал за бразильские "Фламенго" и "Сантос", но рано закончил карьеру из-за травмы.

Напомним, в 2019 году Мораес получил гражданство сборной Украины. Форвард уже провел за команду пять матчей, но пока не отличился забитыми голами.

Как сообщал УНИАН, ранее Мораес раскрыл подробности своего перехода из "Динамо" в "Шахтер".

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