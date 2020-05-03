"Вели переговоры с Баварией": в Шахтере прокомментировали трансферные слухи вокруг игроков команды
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин отреагировал на слухи вокруг будущего некоторых футболистов команды, которыми интересуются европейские клубы.
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Функционер дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".
"Шахтер" не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет. Знаю от его агента, что есть контакты, интерес. Сумма клаусулы, которая звучит, она правдивая. Сумма большая. Мы вели переговоры с "Баварией" по Додо, но их не устроила цена.
Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта. Назначена встреча на следующей неделе по заключению нового соглашения. Надеемся, что все закончится хорошо", - сказал Палкин.
Контракт Виктора Коваленко истекает в конце следующего сезона. Сумма выкупа в контракте Тете составляет 50 миллионов евро.
УНИАН ранее сообщал о том, что двое игроков "Шахтера" вошли в рейтинг восходящих звезд футбола.