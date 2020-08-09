Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов: команды Реброва и Милевского получили соперников
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020-2021.
О результатах жеребьевки сообщает официальный сайт УЕФА.
По итогам жеребьевки венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров и за который выступают Александр Зубков и Игорь Харатин, встретится со шведским "Юргорденом".
Читайте такжеУЕФА готов переносить матчи еврокубков на нейтральные поля: выбраны четыре страны
"Динамо" Брест украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока встретится с казахстанской "Астаной".
Результаты жеребьевки
"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция)
"Селтик" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия)
"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)
"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург)
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)
"Будучност" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария)
"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр)
"Флориана" (Mальта) - ЧФР (Румыния)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия)
"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Македония)
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Тирана" (Албания)
"Динамо" Брест (Беларусь) - "Астана" (Казахстан)
"Мольде" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия)
"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва)
"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия)
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Слован" (Словакия)
Игры этой стадии пройдут 18-19 августа. Все противостояния будут состоять из одного матча.
Киевское "Динамо" в квалификации ЛЧ 2020-2021 стартует с третьего раунда.
Напомним, еще продолжается розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2019-2020. УНИАН ранее опубликовал календарь матчей "Финала восьми" ЛЧ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram