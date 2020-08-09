Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов: команды Реброва и Милевского получили соперников

Матчи первого отборочного раунда ЛЧ 2020-2021 пройдут 18-19 августа.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020-2021.

О результатах жеребьевки сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров и за который выступают Александр Зубков и Игорь Харатин, встретится со шведским "Юргорденом".

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"Динамо" Брест украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока встретится с казахстанской "Астаной".

Результаты жеребьевки

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция)

"Селтик" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия)

"Легия" (Польша) - "Дрита" (Косово) / "Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург)

"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)

"Будучност" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр)

"Флориана" (Mальта) - ЧФР (Румыния)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Македония)

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Тирана" (Албания)

"Динамо" Брест (Беларусь) - "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия)

"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва)

"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Слован" (Словакия)

Игры этой стадии пройдут 18-19 августа. Все противостояния будут состоять из одного матча.

Киевское "Динамо" в квалификации ЛЧ 2020-2021 стартует с третьего раунда.

Напомним, еще продолжается розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2019-2020. УНИАН ранее опубликовал календарь матчей "Финала восьми" ЛЧ.

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