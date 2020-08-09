Финал восьми Лиги чемпионов: расписание всех матчей

Лига чемпионов 2019-2020 будет доиграна в Лиссабоне.

С 12 по 23 августа в Лиссабоне пройдет "Финал восьми" главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Восемь команд в матчах навылет определят победителя турнира. Матчи пройдут на двух стадионах - "Да Луш" и "Жозе Алваладе".

Расписание матчей

1/4 финала

12 августа, среда

22.00. "Аталанта - "Пари Сен-Жермен"

13 августа, четверг

22.00. "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

14 августа, пятница

22.00. "Барселона" - "Бавария"

15 августа, суббота

22.00. "Манчестер Сити" - "Лион"

1/2 финала

18 августа, вторник

22.00. "РБ Лейпциг" - "Атлетико" / "Аталанта" - ПСЖ

19 августа, среда

22.00. "Манчестер Сити" - "Лион" / "Барселона" - "Бавария"

Финал

23 августа, воскресенье, 22.00

Ранее УНИАН также опубликовал календарь всех матчей "Финала восьми" Лиги Европы.

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