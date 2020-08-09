Финал восьми Лиги чемпионов: расписание всех матчей
13:05, 09 августа 2020Футбол
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Лига чемпионов 2019-2020 будет доиграна в Лиссабоне.
Лига чемпионов / фото REUTERS
С 12 по 23 августа в Лиссабоне пройдет "Финал восьми" главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.
Восемь команд в матчах навылет определят победителя турнира. Матчи пройдут на двух стадионах - "Да Луш" и "Жозе Алваладе".
Расписание матчей
1/4 финала
12 августа, среда
22.00. "Аталанта - "Пари Сен-Жермен"
13 августа, четверг
22.00. "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
14 августа, пятница
22.00. "Барселона" - "Бавария"
15 августа, суббота
22.00. "Манчестер Сити" - "Лион"
1/2 финала
18 августа, вторник
22.00. "РБ Лейпциг" - "Атлетико" / "Аталанта" - ПСЖ
19 августа, среда
22.00. "Манчестер Сити" - "Лион" / "Барселона" - "Бавария"
Финал
23 августа, воскресенье, 22.00
Ранее УНИАН также опубликовал календарь всех матчей "Финала восьми" Лиги Европы.
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