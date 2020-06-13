Роналду не забил пенальти, но Ювентус вышел в финал Кубка Италии (фото, видео)

Футбольный сезон в Италии возобновился матчем 1/2 финала Кубка Италии.

12 июня в Турине прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Этот матч стал первым в итальянском футболе с марта.

Первым финалистом турнира стал туринский клуб.

Первая встреча команд состоялась еще в феврале и завершилась вничью 1:1. В ответном матче "Ювентус" и "Милан" счет так и не открыли, и туринцы прошли дальше благодаря выездному голу.

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Уже на 15-й минуте "Ювентус" заработал пенальти и мог выходить вперед, но Криштиану Роналду не забил с "точки". На удар португальца среагировал Джанлуиджи Доннарумма, которому удалось перевести мяч в штангу.

Интересно, что Роналду не забил пенальти впервые с января 2019 года. За это время он успел реализовать тринадцать одиннадцатиметровых.

Через несколько секунд после незабитого пенальти "Милан" остался в меньшинстве - Анте Ребич был удален за грубую игру.

"Ювентус" - "Милан" - 0:0 (первый матч - 1:1)

"Ювентус": Буффон, Данило (Куадрадо, 86), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Матюиди (Рабио, 62), Дибала, Дуглас Коста (Бернардески, 62), Роналду

"Милан": Дж. Доннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Кьяер, Романьоли, Калабрия (Лаксальт, 88), Бонавентура (Леау, 53), Беннасер, Кессье (Крунич, 81), Пакета (Коломбо, 82), Ребич, Чалханоглу

Предупреждения: Пьянич, Хедира - Конти

Удаление: Ребич, 17 (грубая игра)

Нереализованный пенальти: Роналду, 16

В финальном матче "Ювентус" сыграет с "Интером" или "Наполи". Второй финалист определится 13 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее футбольный сезон также возобновился в Испании.

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