Вместе с Юрием Вернидубом из солигорского "Шахтера" ушли его помощники.

Украинский тренер Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера солигорского "Шахтера".

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Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба.

54-летний специалист решил уйти сам по семейным обстоятельствам. В "Шахтере" удовлетворили его запрос.

Также вместе с Вернидубом клуб покинули его помощники Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Солигорский "Шахтер" после 22 туров делит 1-2 места в чемпионате Беларуси с БАТЭ. При этом команда уже вылетела в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются протесты, которые начались после официальной победы на президентских выборах Александра Лукашенко.

Юрий Вернидуб: главные моменты тренерской карьеры

Тренер возглавил солигорский "Шахтер" в ноябре 2019 года.

До этого Вернидуб восемь лет возглавлял луганскую "Зарю". Главными достижениями в клубе для тренера стали выход в финал Кубка Украины-2015/16 и бронза УПЛ сезона-2016/17.

Дважды специалист становился тренером года в Украине (2016, 2018).

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Автор: Данил Слесь