В УЕФА решили защитить здоровье молодых футболистов.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в 2021 году.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Данное решение принято "в исключительном порядке" из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований.

Читайте такжеФутбольные ассоциации поддержали реформу Лиги чемпионов: каким будет формат турнираВ УЕФА заявили, что "на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов".

Также на решение повлияли ограничения на путешествия, которые введены по всей Европе и касаются команд-участниц. Это создает дополнительные трудности при организации матчей. Так, два клуба уже снялись с турнира.

Юношеская лига УЕФА: что нужно знать

Изначально УЕФА принял решение изменить формат турнира и отложить его старт. Он должен был начаться 2 марта.

В турнире должны были сыграть юноши "Динамо" и "Шахтера". Им предстояло стартовать с 1/32 финала матчами против "Барселоны" и "Порту" соответственно.

В прошлом году победителем турнира стал "Реал" Мадрид.

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Автор: Антон Дударь