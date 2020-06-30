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Легионер Динамо, сыгравший в двух матчах за сезон, хочет завершить карьеру в Украине - СМИ

18:41, 30 июня 2020
Футбол
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Йосип Пиварич выступает за Динамо с 2017 года / фото Динамо Киев

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Андрея Шахова "Шах и Шах".

31-летний хорват уже сообщил своим близким, что хотел бы подписать новый контракт с киевлянами и завершить карьеру в Киеве.

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"Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве", - также отмечает источник.

Пиварич выступает за "Динамо" с 2017 года. Однако в этом сезоне хорват провел в составе киевлян лишь два матча и в общей сложности 95 минут.

Текущий контракт Пиварича с "Динамо" истекает этим летом.

Как сообщал УНИАН, ранее Пиварич заявлял, что не знает, "что делать дальше".

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