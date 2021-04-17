Владислав Кулач выдал потрясающий перформанс.

В 22-м туре чемпионата Украины в Полтаве играли местная "Ворскла" и "Заря".

Матч завершился победой хозяев с "хоккейным" счетом. Нападающий команды Юрия Максимова Владислав Кулач забил три мяча. Дважды ему ассистировал Александр Скляр и еще один раз Руслан Степанюк. К слову, именно последний открыл счет во встрече. Луганская команда лишь под занавес поединка забила два гола престижа: постарались Денис Фаворов и Оливье Тиль, забивший автогол.

Полтавчане набрали 37 очков и вышли на четвертое место в УПЛ. У "Зари" - 38 очков и третья строчка.

Хет-трик в этом матче позволил Кулачу обогнать Виктора Цыганкова и быть на единоличном первом месте в гонке бомбардиров УПЛ. У хавбека "Динамо" 10 голов, а у форварда полтавчан уже 13.

"Ворскла" - "Заря" - 4:2

Голы: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 - Тиль, 79 (авт.), Фаворов, 90+3

"Ворскла": Ризнык, Альюн, Чеснаков (Хрипчук, 80), Яворский, Наджееб, Пуцлин, Скляр (Челядин, 80), Пердута (Сапай, 57), Степанюк (Луизао, 76), Тиль, Кулач (Кравчук, 76).

"Заря": Васил, Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Хомченовский, Цвек (Лунев, 56), Кочергин, Юрченко, Назарина (Фаворов, 82), Шахаб (Гладкий, 56), Сайядманеш (Алефиренко, 82).

Предупреждение: Якубу - Цвек, Шахаб, Вернидуб, Хомченовский

Украинская Премьер-лига: 22-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин