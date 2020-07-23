Звезда Реала отдохнул на яхте с двумя топ-моделями (фото)

После совместных съемок в рекламе девушки решили провести время с футболистом.

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор во время краткосрочного отпуска отдохнул на Ибице с двумя супермоделями.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Футболист отправился на Ибицу для съемки в рекламе часов. Вместе с ним в рекламе снялись модели Элиф Аксу и Кинга Осинка.

После съемок 20-летний Винисиус отправился в море на яхте, а модели решили составить ему компанию.

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На счету бразильца 5 голов и 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал" в этом сезоне.

Напомним, 7 августа "Реалу" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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