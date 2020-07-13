"Он не был пьян": стало известно, почему звезду немецкой Бундеслиги выгнали из ночного клуба

Один из главных талантов мирового футбола Эрлинг Холанд угодил в скандал на родине.

Стала известна причина, по которой звезду дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии.

В ночь с 11 на 12 июля Холанда с силой вывели из заведения. Соответствующее видео распространилось в сети.

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Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм объяснил, что данное решение сотрудник клуба принял в связи с мерами предосторожности из-за ситуации с коронавирусом.

"Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошел из-за правил по предотвращению распространения COVID-19.

Охрану обеспокоило то, что возле Холанда собиралось слишком много людей. Они просили сфотографироваться, разговаривали с ним. Охранники понимали, что это не прекратится. Давление нарастало, и в конце концов нам пришлось попросить его уйти", - цитирует Нэсхайма Goal соm ссылкой на Bild.

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