Вильям Салиба снял на видео мастурбацию своего партнера по сборной.

Защитник лондонского "Арсенала" Вильям Салиба, который в январе на правах аренды перешел в "Ниццу", угодил в скандал из-за интимного видео.

Об этом сообщает RMC Sport.

Несколько лет назад Салиба снял на камеру своего телефона видео, на котором его партнер по юношеской сборной Франции (предположительно Ульрик Энеме) занимается мастурбацией, глядя в экран смартфона.

На видео игрок "канониров" также показал на фронтальную камеру самого себя и еще двух футболистов, которые сидели на диване.

Видео попало в сеть несколько дней назад и быстро стало вирусным. Это событие совпало с критикой Салибы в адрес главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Футболист обвинял тренера в том, что тот не дает ему шансов проявить себя.

Федерация футбола Франции заявила, что проведет проверку данного инцидента, так как считает, что он наносит вред всему французскому футболу.

Салиба перешел в "Арсенал" из "Сент-Этьена" летом 2019 года за 30 миллионов евро, и сразу же был отдан обратно в аренду. В 2020 году футболист вернулся в "Арсенал", однако не провел ни одного матча за английский клуб.

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Автор: УНИАН