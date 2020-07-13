Полиция арестовала 12-летнего подростка за расистские угрозы в адрес футболиста АПЛ

Ребенок писал Вильфриду Заа из "Кристал Пэлас" в соцсетях.

Полиция графства Уэст-Мидлендс арестовала 12-летнего подростка, который писал расистские оскорбления полузащитнику "Кристал Пэлас" Вильфриду Заа.

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Об это сообщает Twitter полицейского департамента.

Ребенок называл 27-летнего футболиста "черным м***ком" и предупреждал, что наведается к нему в костюме Ку-клукс-клана - организации, которая проповедует идеи превосходства белых людей, если Заа отметится голом в матче с "Астон Виллой".

Теперь нарушителю грозит пожизненный запрет посещать футбольные матчи.

Стоит отметить, что "Кристал Пэлас" уступил "Астон Вилле" со счетом 0:2.

Команда Заа занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-украинского футболиста оскорбили с трибун в Польше.

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