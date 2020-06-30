"Вали в Украину": экс-украинского футболиста оскорбили с трибун в Польше

Тарас Романчук, который сменил гражданство на польское, оказался в центре скандала.

Экс-украинский футболист Тарас Романчук, который в 2018 году сменил гражданство на польское, подвергся оскорблениям с трибун после матча чемпионата Польши "Ягеллония" - "Легия".

Как сообщает Onet Sport, один из посетителей вип-ложи начал кричать футболисту "Ты не поляк. Вали в Украину".

Как сообщает poranny.pl, Романчуку также кричали: "Во что ты, черт возьми, ты играешь? Какой из тебя поляк?". Футболист пытался подойти к трибунам, чтобы выяснить отношения с обидчиками, но его остановили. Вместо этого он услышал новую порцию оскорблений в свой адрес.

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Представитель стадиона "Мейски", на котором проходил матч, Моника Арцишевская, заявила, что люди, оскорблявшие футболиста, уже опознаны

"Руководство компании, пригласившее нарушителей на матч, заверило, что будут очень серьезные последствия. В связи с этим нет необходимости применять дополнительные штрафы с нашей стороны по отношению к компании. Лицам, совершившим это нарушение, будет запрещено посещать VIP-ложу во время матчей и других событий, проходящих на стадионе".

Она также подчеркнула, что полиции уже известно об инциденте, но уголовное преследование нарушителей порядке может наступить только по требованию Романчука.

Всю свою карьеру на профессиональном уровне Романчук проводит в Польше. В прошлом году он дебютировал за польскую сборную.

Отметим, что это уже не первый такого рода инцидент, связанный с Романчуком. Как сообщал УНИАН, ранее он отказался пожать руку футболисту, который назвал его "бандеровцем".

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