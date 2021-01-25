Полузащитник Виктор Коваленко отказался продлевать контракт с донецким "Шахтером", так как имеет одну из самых низких зарплат в клубе.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей программе на YouTube.
По его словам, "Шахтер" делал Коваленко предложение по продлению контракта, однако футболиста не устроил размер зарплаты. Она была меньше, чем у молодых новичков команды, которые были куплены за большие деньги.
"Предложение по продлению контракта, как считает сам Коваленко, было достаточно неадекватным", - сказал Цыганык.
Напомним, Коваленко станет свободным агентом следующим летом. Ранее сообщалось, что игрок уже договорился о переходе в "Аталанту", и, вероятно, присоединится к итальянскому клубу летом на правах свободного агента.
Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"
- 24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.
- В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.
- В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.
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