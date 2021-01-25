Виктор Коваленко может продолжить карьеру в "Аталанте".

Полузащитник Виктор Коваленко отказался продлевать контракт с донецким "Шахтером", так как имеет одну из самых низких зарплат в клубе.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своей программе на YouTube.

По его словам, "Шахтер" делал Коваленко предложение по продлению контракта, однако футболиста не устроил размер зарплаты. Она была меньше, чем у молодых новичков команды, которые были куплены за большие деньги.

"Предложение по продлению контракта, как считает сам Коваленко, было достаточно неадекватным", - сказал Цыганык.

Напомним, Коваленко станет свободным агентом следующим летом. Ранее сообщалось, что игрок уже договорился о переходе в "Аталанту", и, вероятно, присоединится к итальянскому клубу летом на правах свободного агента.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Антон Дударь