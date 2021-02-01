Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской "Аталанты".
Об этом сообщает Сalcioefinanza.
Экс-хавбек "Шахтера" получил серьезный оклад. Его зарплата составляет 2 миллиона евро в сезон.
Сразу после Коваленко по 1,8 миллиона евро имеют трое нападающих "Аталанты": Иличич, Сапата и Муриэль. Заметим, что по данным издания у другого украинца Руслана Малиновского заработная плата составляет 1 миллион евро. У россиянина Алексея Миранчука - 1,5 миллиона.
Отмечается, что "Аталанта" выкупила контракт Коваленко у "Шахтера" за 700 000 евро. По неофициальной информации, контракт Коваленко рассчитан на 4,5 года.
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Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"
- 24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок страны и дважды - Суперкубок.
- В сезоне 2020-2021 в активе полузащитника 4 гола в 11 матчах за "горняков" во всех турнирах.
- Ранее Коваленко объяснил почему не хочет продлевать контракт с "Шахтером".
- В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.
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