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Считал, что еще не готов: лидер Динамо мог перейти в лондонский топ-клуб

18:03, 22 мая 2020
Футбол
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Виктор Цыганков выступает за Динамо с 2016 года / фото fcdynamo.kiev.ua

Об этом сообщает "Футбол 24".

Отмечается, что лондонский клуб следил за Цыганковым еще со времен, когда главным тренером команды был Арсен Венгер. В 2018 году "Арсенал" был готов заплатить за футболиста 10-15 миллионов евро.

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Однако Цыганков и его отец ответили, что пока не хотят рассматривать варианты с трансфером, так как футболист еще не был готов к переезду в АПЛ и хотел добиться чего-то в "Динамо".

Напомним, Цыганков дебютировал за первую команду "Динамо" в 2016 году.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что клубы Серии А нацелились на двух талантов "Динамо".

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