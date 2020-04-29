Клубы Серии А нацелились на талантов Динамо: известны финансовые детали возможных трансферов

Итальянские клубы в летнее межсезонье попытаются подписать Виталия Миколенко и Дениса Попова.

Ряд итальянских клубов заинтересован в подписании защитников киевского "Динамо" Виталия Миколенко и Дениса Попова.

Об этом сообщает "Футбол 24".

Отмечается, что "Динамо" еще не получало официальных предложений по этим игрокам, однако агенты уже начали работу.

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В Италии готовы заплатить за 20-летнего Миколенко 15 миллионов евро. В то же время 21-летний Попов оценивается на 5 миллионов дешевле.

Ранее сообщалось, что на Миколенко и Попова претендует "Наполи". По данным СМИ, интерес к игрокам также проявляет "Милан".

УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" рассказал об истекающем контракте с клубом.