Клубы Серии А нацелились на талантов Динамо: известны финансовые детали возможных трансферов
22:36, 29 апреля 2020Футбол
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Итальянские клубы в летнее межсезонье попытаются подписать Виталия Миколенко и Дениса Попова.
Виталий Миколенко в этом сезоне провел 19 матчей в УПЛ / фото: dynamo.kiev.ua
Ряд итальянских клубов заинтересован в подписании защитников киевского "Динамо" Виталия Миколенко и Дениса Попова.
Об этом сообщает "Футбол 24".
Отмечается, что "Динамо" еще не получало официальных предложений по этим игрокам, однако агенты уже начали работу.
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В Италии готовы заплатить за 20-летнего Миколенко 15 миллионов евро. В то же время 21-летний Попов оценивается на 5 миллионов дешевле.
Ранее сообщалось, что на Миколенко и Попова претендует "Наполи". По данным СМИ, интерес к игрокам также проявляет "Милан".
УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" рассказал об истекающем контракте с клубом.
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