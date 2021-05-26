Полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум вскоре сменит клубную прописку. 30-летний хавбек отказался продлить соглашение с мерсисайдцами и отправится в Испанию в качестве свободного агента.
О том, что трансфер почти оформлен, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.
Заметим, что в подписании Вейналдума лично заинтересован главный тренер "Барселоны" Роналд Куман. Наставник хорошо знаком с возможностями футболиста, поскольку тренировал его в сборной Нидерландов. Напомним, что Вейналдум будет конкурировать за место в составе "Барселоны" со своим партнером по сборной Голландии Френки де Йонгом.
Вейналдум подпишет соглашение с каталонцами до лета 2024 года.
Ранее маршрутом "Ливерпуль" - "Барселона" переходили Луис Суарес и Фелипе Коутинью.
За "Ливер" полузащитник выступает с 2016 года, до этого защищал цвета "Фейенорда", "ПСВ" и "Ньюкасл Юнайтед". С командой Юргена Клоппа Вейналдум одержал победы в АПЛ, ЛЧ, Суперкубке УЕФА и КЧС.
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