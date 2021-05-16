Мерсисайдцы сохраняют шансы попасть в Лигу чемпионов и выкрутиться из непростого положения.

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" приехал в гости к "Вест Бромвичу".

Мерсисайдцы одержали минимальную гостевую победу со счетом 2:1. После первого тайма счет был 1:1 и победный гол на последней 95-й минуте забил голкипер команды Юргена Клоппа Алиссон Беккер! 28-летний страж ворот прибежал на угловой удар, поймал головой пас от Трента Александра-Арнольда и отправил мяч в сетку своего коллеги из "Вест Бромвича"! Типичная волевая победа "Ливерпуля", который славится своими камбэками и в ДНК которого заложено биться до конца.

Бразильский вратарь сразу поставил два рекорда: стал первым в истории вратарем АПЛ, который забил головой, а также стал первым в истории "Ливерпуля" голкипером, которому удалось поразить чужие ворота.

Видео гола.

АПЛ: положение команд за два тура до финиша

"Ман Сити" досрочно стал чемпионом, а "МЮ" комфортно себя чувствует на второй строчке, имея в активе 70 очков.

В топ-четверке также "Лестер" (66 баллов) и "Челси" (64 очка).

"Ливерпуль" продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов, имея 63 очка. Мерсисайдцам нужно надеяться на осечку "Лестера" или "Челси", которые вскоре сыграют очное противостояние.

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Автор: Артем Будрин