Мэтру тренерского цеха могло бы исполниться 82 года.

6 января Валерию Лобановскому могло бы исполниться 82 года.

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УЕФА в своем официальном аккаунте в Twitter почтил память легендарного тренера, вспомнив его достижения.

Уроженец Киева родился в 1939 году и стал человеком, которого навсегда будут ассоциировать со столичным клубом "Динамо".

Украинскому гению судьбой суждено опередить свое время, стать новатором и повлиять на развитие игры миллионов. Лобановский воспитал не одно поколение высококачественных игроков, а также благодаря ему трижды украинские нападающие удостаивались престижной награды "Золотой мяч".

Лобановский имеет звание Героя Украины, а также награжден орденом УЕФА "За заслуги".

Умер тренер 13 мая 2002 года в Запорожье.

Валерий Лобановский: главные титулы

Киевское "Динамо" 8 раз становилось чемпионом Советского Союза и 5 раз чемпионом Украины, когда тренером был Лобановский.

Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным - Евро-1988.

В послужном списке тренера победы в Кубке обладателей кубков 1975-го и 1986 годов и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

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Автор: Budrin Artem