Хандсурен Оюнбилег установил новый возрастной рекорд на профессиональном уровне.

В чемпионате Монголии за команду "Сумида Гепро" на замену вышел футболист Хандсурен Оюнбилег в возрасте 54 лет.

Об этом сообщает elsalvador.com.

В 15-м туре "Сумида Гепро" встречалась с "Улан-Батором" (2:3), а Оюнбилег появился на поле на 86-й минуте матча.

Игрок возобновил карьеру спустя 24 года после ее завершения. Тогда он также защищал цвета "Гепро".

Хандсурен Оюнбилег стал самым возрастным футболистом в истории профессионального футбола. Он побил рекорд японца Кадзуеси Миуры, который в августе вышел в стартовом составе "Йокогамы" на матч Кубка японской лиги в возрасте 53 лет.

Стоит отметить, что возрастной футболист вернулся в монгольскую команду, чтобы помочь ей выбраться из кризиса. "Герпо" проиграл все 15 матчей чемпионата, пропустив 82 мяча при 7 забитых.

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Перевод: Данил Слесь