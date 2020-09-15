В чемпионате Монголии за команду "Сумида Гепро" на замену вышел футболист Хандсурен Оюнбилег в возрасте 54 лет.
Об этом сообщает elsalvador.com.
В 15-м туре "Сумида Гепро" встречалась с "Улан-Батором" (2:3), а Оюнбилег появился на поле на 86-й минуте матча.
Игрок возобновил карьеру спустя 24 года после ее завершения. Тогда он также защищал цвета "Гепро".
Хандсурен Оюнбилег стал самым возрастным футболистом в истории профессионального футбола. Он побил рекорд японца Кадзуеси Миуры, который в августе вышел в стартовом составе "Йокогамы" на матч Кубка японской лиги в возрасте 53 лет.
Стоит отметить, что возрастной футболист вернулся в монгольскую команду, чтобы помочь ей выбраться из кризиса. "Герпо" проиграл все 15 матчей чемпионата, пропустив 82 мяча при 7 забитых.
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