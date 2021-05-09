"Днепр-1" потеснил с седьмой строчки "Александрию", а "Олимпик" финишировал на предпоследнем месте.

В заключительных матчах 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись бескомпромиссные поединки, где никто не хотел проигрывать.

"Рух" пожаловал в гости к "Днепру-1" и на 96-й минуте забил пенальти, спасая для себя ничью 1:1 в этом противостоянии. В параллельном матче "Олимпик" на 86-й минуте вырвал у "Львова" ничью 1:1.

Таким образом, днепряне финишировали на седьмой позиции с 30 очками, сразу за ними "Львов" с 29 баллами, "Рух" завершил чемпионат на 10-м месте с 28 очками. "Олимпик" с 22-ю зачетными пунктами закончил сезон на предпоследней строчке.

"Днепр-1" - "Рух" - 1:1

Голы: Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пенальти)

"Днепр-1": Юрчук (Сарнавский, 77), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Ди Франко, Пихаленок (Цуриков, 77), Булеца (Ярмолюк, 61), Чуже, Когут (Батагов, 90+2), Довбик

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Зец, Мисик, Мартынюк (Сапуга, 83), Федорчук (Карасюк, 83), Литвиненко (Кухарук, 68), Притула (Кондраков, 83), Б. Бойчук, Климчук (Рунич, 53)

Обзор матча от УНИАН ТВ.

"Львов" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Ренанн, 27 - Хамелюк, 86

"Львов": Ильющенков, Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько, Довгий, Эрнест (Семенов, 84), Альваро (Сабино, 89), Чирьяк (Ременяк, 89), Грисьо (Шина, 67), Ренанн (Нич, 67)

"Олимпик": Бетим (Кичак, 46), Альваренга, Драме, Зотько, Снурницин, Лебеденко, Завийский (Хамелюк, 85), Бабенко, Политыло, Таллес (Тейшейра, 66), Бенито

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Украинская Премьер-лига: 26-й тур

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Автор: Артем Будрин