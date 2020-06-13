УПЛ: Олимпик всухую обыграл Львов
Донецкий "Олимпик" в 26-м туре чемпионата Украины выиграл у "Львова".
Хозяева одержали победу благодаря дублю Максима Тейшейры, который оба гола провел после перерыва.
"Олимпик" набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" (22 очка) идет одиннадцатым.
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"Олимпик" - "Львов" - 2:0
Голы: Тейшейра, 54, 84
"Олимпик": Кичак, Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко, Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74), Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85)
"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76), Дамацена (Приймак, 58), Бопесу, Татарков, Алваро, Шина, Яковелли (Ныч, 58)
Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак - Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Мариуполь" и "Ворскла" в 26-м туре сыграли вничью.
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