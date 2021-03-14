В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" принимала "Олимпик".
Хозяева одержали победу, отличившись по разу в каждом из таймов.
Читайте такжеОлимпику запретили играть на стадионе Динамо после скандала с президентом клуба"Александрия" набрала 26 очков и занимает седьмое место в таблице УПЛ.
"Олимпик" потерпел пятое поражение подряд. У дончан - 17 очков и девятая позиция.
"Александрия" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90
"Александрия": Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Стецьков, 78), Банада, Гречишкин, Третьяков, Устименко (Новиков, 67, Калюжный, 89), Ситало
"Олимпик": Бетим, Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Таллес, Альваренга (Каргбо, 64), Завийский, Политыло, Романовский, Нкенг
Предупреждения: Ситало, Банада - Драме, Романовский
Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале "Каналы Футбол 1,2,3".
Украинская Премьер-лига: 18-й тур
- 18-й тур чемпионата Украины проходил 13-14 марта.
- 13 марта прошли два стартовых матча: "Ингулец" выиграл у "Миная", а "Днепр-1" одолел "Ворсклу".
- "Колос" одержал разгромную победу над "Мариуполем".
- "Динамо" на выезде обыграло "Зарю", а Сергей Сидорчук забил один из лучших голов сезона.
- "Шахтер" эффектно разгромил "Десну", забив четыре гола.
- Матч "Львов" - "Рух" был перенесен.
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