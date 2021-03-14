Дончане в гостях уступили "Александрии".

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" принимала "Олимпик".

Хозяева одержали победу, отличившись по разу в каждом из таймов.

Читайте такжеОлимпику запретили играть на стадионе Динамо после скандала с президентом клуба"Александрия" набрала 26 очков и занимает седьмое место в таблице УПЛ.

"Олимпик" потерпел пятое поражение подряд. У дончан - 17 очков и девятая позиция.

"Александрия" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

"Александрия": Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Стецьков, 78), Банада, Гречишкин, Третьяков, Устименко (Новиков, 67, Калюжный, 89), Ситало

"Олимпик": Бетим, Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Таллес, Альваренга (Каргбо, 64), Завийский, Политыло, Романовский, Нкенг

Предупреждения: Ситало, Банада - Драме, Романовский

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале "Каналы Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

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Автор: Антон Дударь