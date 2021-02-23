Лучшим по итогам тура признан представитель "Колоса".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам 15-го тура.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Лучшим признан арендованный у "Динамо" полузащитник "Колоса" Павел Ориховский.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 15-го тура, таблицаПо итогам голосования экспертов он опередил полузащитника "Шахтера" Марлоса и вратаря "Десны" Евгения Паста.

В матче против "Львова" Ориховский оформил дубль, благодаря которому "Колос" одержал победу со счетом 2:0.

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Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

После 15 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (34 очка), которое на 1 очко опережает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Зари" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 9 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь