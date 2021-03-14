"Колос" забил по два раза в каждом из таймов.

В рамках 18-го тура чемпионата Украины встречались "Мариуполь" и "Колос". Матч был номинально выездным для "Колоса", но прошел в Ковалевке.

Встреча завершилась разгромной победой команды Руслана Костышина.

Читайте такжеДинамо в невероятно напряженной серии пенальти прошло Колос в Кубке Украины (видео)"Колос" набрал 26 очков и занимает шестое место в таблице УПЛ. У "Мариуполя" - 17 очков и десятая позиция.

"Мариуполь" - "Колос" - 1:4

Голы: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 67), Чех, Мишнев, Топалов (Очеретько, 51), Бондаренко, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков

"Колос": Кучерук, Золотов, Петров, Новак, Черноморец, Задоя, Ориховский (Милько, 56), Антюх, Чурко (Задоя, 40), Костышин (Исаенко, 73), Лысенко (Нгамба, 73)

Предупреждения: Кулаков, Чоботенко - Нгамба, Антюх, Золотов

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

18-й тур чемпионата Украины проходит 13-14 марта: где и когда смотреть матчи.

13 марта прошли два стартовых матча: "Ингулец" выиграл у "Миная", а "Днепр-1" одолел "Ворсклу".

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Автор: Антон Дударь