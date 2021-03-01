Лучшим по итогам тура признан нападающий "Зари".

Экспертный совет УПЛ признал форварда "Зари" Аллахьяра Сайядманеша лучшим игроком по итогам 16-го тура.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования экспертов иранский форвард опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача, Николая Кухаревича из "Руха" и своего одноклубника Николу Василя.

В матче против "Шахтера" Аллахьяр в компенсированное время отдал голевой пас на Дмитрия Иванисеню, благодаря чему "Заря" забила победный гол.

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

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Автор: Антон Дударь