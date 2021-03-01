Аллахьяр Сайядманеш - лучший игрок тура / upl.ua
Экспертный совет УПЛ признал форварда "Зари" Аллахьяра Сайядманеша лучшим игроком по итогам 16-го тура.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
По итогам голосования экспертов иранский форвард опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача, Николая Кухаревича из "Руха" и своего одноклубника Николу Василя.
В матче против "Шахтера" Аллахьяр в компенсированное время отдал голевой пас на Дмитрия Иванисеню, благодаря чему "Заря" забила победный гол.
Украинская Премьер-лига: 16-й тур
- 16-й тур УПЛ проходил с 26 по 28 февраля.
- В стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины "Десна" разгромила "Ингулец".
- "Мариуполь" принимал дома "Днепр-1". Команды расписали мировую.
- "Ворскла" одержала первую победу в УПЛ с ноября 2020 года, обыграв "Александрию".
- "Рух" выиграл у "Колоса" в драматичном матче с удалениями и победным голом на 96-й минуте.
- "Минай" благодаря двум голам с пенальти испортил дебют новому главному тренеру "Олимпика" Юрию Калитвинцеву.
- "Заря" на последних секундах победила "Шахтер", играя в меньшинстве.
- "Динамо" разгромило "Львов" и оторвалось от "Шахтера" в турнирной таблице.
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