В заключительном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" в гостях переиграл донецкий "Олимпик".
Оба гола в матче были забиты во втором тайме. Сначала днепряне получили право на штрафной удар. После навеса центральный защитник Дуглас сбросил мяч поперек ворот, а французский защитник "Олимпика" Драме срезал мяч в собственные ворота. В конце встречи Сергей Булеца удвоил преимущество гостей.
Напомним, что бразилец Дуглас в составе "Днепра" выступал в финале Лиги Европы 2015 года.
"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2
Голы: Драме (аг), 50, Булеца, 88
"Днепр-1": Юрчук, Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуриков, 76), Пихаленок (Ди Франко, 76), Игнатенко, Назаренко (Булеца, 69), Когут, Довбык (Хобленко, 90)
"Олимпик": Чекотун, Зотько, Снурницин, Драме, Пасич, Тейшейра (Бенито, 60), Политыло, Бабенко, Хамелюк (Завийский, 61), Альваренга (Таллес, 81), Каргбо
Благодаря этой победе днепряне набрали 14 очков и поднялись на 10-е место. "Олимпик" остается на 8-й строчке, имея в активе 17 очков.
Украинская Премьер-лига: 15-й тур
- Поединки 15-го тура чемпионата Украины проходили 20, 21 и 22 февраля.
- "Заря" благодаря дебютному голу Шахаба обыграла "Мариуполь".
- "Александрия" разгромила на своем поле "Минай".
- "Динамо" только на последних минут спасло ничью в матче против "Десны".
- "Шахтер" уверенно обыграл благодаря голам двух бразильцев ФК "Рух".
- "Ингулец" и "Ворскла" выдали боевой матч, который закончился вничью. А "Колос" благодаря дублю воспитанника "Динамо" обыграл "Львов".
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