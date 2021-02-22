Днепряне во второй части сезона УПЛ еще не пропускали голов.

В заключительном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" в гостях переиграл донецкий "Олимпик".

Оба гола в матче были забиты во втором тайме. Сначала днепряне получили право на штрафной удар. После навеса центральный защитник Дуглас сбросил мяч поперек ворот, а французский защитник "Олимпика" Драме срезал мяч в собственные ворота. В конце встречи Сергей Булеца удвоил преимущество гостей.

Напомним, что бразилец Дуглас в составе "Днепра" выступал в финале Лиги Европы 2015 года.

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Драме (аг), 50, Булеца, 88

"Днепр-1": Юрчук, Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуриков, 76), Пихаленок (Ди Франко, 76), Игнатенко, Назаренко (Булеца, 69), Когут, Довбык (Хобленко, 90)

"Олимпик": Чекотун, Зотько, Снурницин, Драме, Пасич, Тейшейра (Бенито, 60), Политыло, Бабенко, Хамелюк (Завийский, 61), Альваренга (Таллес, 81), Каргбо

Благодаря этой победе днепряне набрали 14 очков и поднялись на 10-е место. "Олимпик" остается на 8-й строчке, имея в активе 17 очков.

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

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Автор: Будрин Артем