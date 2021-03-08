Днепр-1-Александрия / фото УПЛ
"Днепр-1" и "Александрия" встречались в рамках 17-го тура чемпионата Украины.
Матч завершился без забитых голов - 0:0.
После этой игры у "Днепра-1" - 16 очков и 10-е место в таблице, у "Александрии" - 23 очка и шестая позиция.
"Днепр-1" - "Александрия" - 0:0
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