Оба коллектива так и не смогли поразить ворота друг друга.

"Днепр-1" и "Александрия" встречались в рамках 17-го тура чемпионата Украины.

Матч завершился без забитых голов - 0:0.

После этой игры у "Днепра-1" - 16 очков и 10-е место в таблице, у "Александрии" - 23 очка и шестая позиция.

"Днепр-1" - "Александрия" - 0:0

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Украинская Премьер-лига: 17-й тур

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Автор: Будрин Артем