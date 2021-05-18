Чубаров пришел на административную должность в столичный клуб в 1984-м году.

На 79-м году жизни умер многолетний администратор ФК "Динамо" (Киев) Александр Чубаров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного футбольного клуба.

Читайте такжеВ семье тренера Динамо произошла трагедия перед матчем с ВильярреаломОт имени ФК соболезнования родным и близким выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи "бело-синих", - говорится в сообщении.

"Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты", - сказал Суркис.

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Автор: Ольга Робейко