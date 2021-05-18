На 79-м году жизни умер многолетний администратор ФК "Динамо" (Киев) Александр Чубаров.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного футбольного клуба.
Читайте такжеВ семье тренера Динамо произошла трагедия перед матчем с ВильярреаломОт имени ФК соболезнования родным и близким выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.
"Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи "бело-синих", - говорится в сообщении.
"Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты", - сказал Суркис.
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