Несмотря на досадный результат, команда Андрея Шевченко хорошо помучила соперника.

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 Украина принимала дома Казахстан. Встреча завершилась ничьей - 1:1.

Однако "желто-голубые" обновили два своих рекорда. За всю каденцию Андрея Шевченко именно в этом матче игроки нанесли рекордное количество ударов по воротам соперника, а также набрали больше всего по ожидаемым голам (модель xG).

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Об этом сообщает Трибуна, ссылаясь на аналитическую компанию Wyscout.

Новый рекорд по ожидаемым голам - 4,16. Предыдущий был всего 2,87 и случилось это тоже в отборе на чемпионат мира. Это был отборочный цикл к ЧМ-2018, а соперником была Турция. В Харькове команда Андрея Шевченко тогда смогла победить 2:0.

После матча с Казахстаном теперь украинцы имеют новый самый высокий результат по ударам - 26. Ранее при Шевченко больше всего "казаки" пробивали 25 раз. Это было в рамках Лиги наций в 2018 году в победном матче против Чехии (1:0).

Украина - Казахстан: итоги матча

Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, в третий раз подряд сыграв вничью 1:1. В группе D во Франции 7 очков в трех играх, в Финляндии - 3 (2 игры), в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 8,2).

Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.

Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

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Автор: Будрин Артем