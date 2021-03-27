Финской сборной не сможет помочь ее капитан.

Сборная Финляндии осталась без своего капитана Тима Спарва на матч 2-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Украины.

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Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Полузащитник пропустит игру из-за травмы колена, которую он получил на тренировке. Теперь ему предстоит перенести операцию.

34-летний Спарв провел за сборную Финляндии 80 матчей, в которых забил 1 гол. На данный момент он является игроком греческой "Ларисы".

Украина - Финляндия: перед матчем

Матч Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.

"Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

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Автор: Антон Дударь