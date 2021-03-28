В сборной Украины считают, что финны заслуживают большого уважения.

Игроки сборной Украины поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи с командой Финляндии в отборе на ЧМ-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.

Футболистов сборной цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Руслан Малиновский отметил, что Украину ждет непростое испытание:

"Тяжелый матч. Это очень дисциплинированная команда, очень хорошо играет в обороне. Они вышли на Евро, это заслуживает на уважение с нашей стороны. Нужно быть готовыми во всеоружии".

Также он выделил у соперника форварда Теэму Пукки:

"Конечно, все знают Пукки, который забивает очень много в Чемпионшипе, в прошлом году в АПЛ. Он лучший бомбардир Финляндии. Нужно уделить ему внимание, не дать пространства и возможности забить гол".

Александр Зинченко подчеркнул, что финны сильны своей командной игрой:

Читайте такжеВыполнил обещание: Шевченко вновь начал пресс-конференцию на украинском (видео)

"Они играют как одно целое и те последние результаты заслуживают большего уважения. Конечно, стоит отметить их нападающего Пукки".

Украина - Финляндия: перед матчем

Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.

"Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и сыграть вничью в домашнем поединке - 2:2. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. Также расположение команды покинул Андрей Ярмоленко.

Сборная Финляндии перед игрой понесла серьезную потерю, оставшись без капитана.

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь