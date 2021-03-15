Главный наставник национальной сборной Испании по футболу Луис Энрике порвал шаблоны и обнародовал список вызванных исполнителей в состав "Фурии Рохи" с помощью сканирования планшетом QR-кодов в раздевалке.
25 числа Испания проведет поединок с Грецией, 28-го приедет в гости в Грузию, а в последний день марта померится силами с Косово. Все эти матчи состоятся в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Вратари: Давид Де Хеа, Роберт Санчес, Унаи Симон;
Защитники: Педро Порро, Эрик Гарсия, Серхио Рамос, Диего Льоренте, Иньяго Мартинес, Жорди Альба, Хосе Гайя;
Полузащитники: Серхио Бускетс, Родриго Эрнандес, Тьяго Алькантара, Педри, Маркос Льоренте, Серхио Каналес, Коке, Фабиан Руис;
Нападающие: Жерар Морено, Ферран Торрес, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Брайан Хиль, Дани Ольмо.
🔴 OFICIAL | ¡¡@LUISENRIQUE21 descubre la convocatoria oculta de la @SeFutbol para los primeros partidos rumbo a #Catar2022!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021
🔲 Forman parte de nuestra vida diaria en tiendas y restaurantes, pero nuestros códigos QR son hoy MUCHO MÁS ESPECIALES.#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/bgvQ6wHaya
Напомним, что ранее Энрике, объявляя игроков, вызванных в сборную на матч против Украины, развешивал защитные маски с их фамилиями на шкафы в раздевалке.
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