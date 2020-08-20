В духе времени: сборная Испании оригинально объявила состав на матч против Украины (видео)

Луис Энрике развесил маски на шкафчики игроков.

Сборная Испании объявила имена футболистов, которые вызваны на ближайшие матчи Лиги наций против Германии и Украины.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале сборной Испании.

Главным героем ролика стал наставник испанской сборной Луис Энрике. Объявляя игроков, вызванных в сборную, он вешал защитные маски с их фамилиями на шкафчике в раздевалке.

Состав сборной Испании на ближайшие игры выглядит следующим образом:

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Вратари: Давид Де Хеа, Кепа Аррисабалага, Унаи Симон

Защитники: Хесус Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Пау Торрес, Диего Льоренте, Гайя, Серхио Регилон, Эрик Гарсия

Хавбеки: Фабиан Руис, Тьяго Алькантара, Серхио Бускетс, Родри, Микель Мерино, Дани Ольмо, Оскар Родригес

Нападающие: Родриго, Микель Оярсабаль, Адама Траоре, Марко Асенсио, Ансу Фати, Ферран Торрес

Отметим, что против сборной Украины Испания сыграет 6 сентября, а с немцами встретится 3 сентября.

Лига наций 2020-2021: что нужно знать

Розыгрыш второй в истории Лиги наций стартует 3 сентября. Групповой этап продлится до 17 ноября, команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 31 мая - 8 июня 2021 года.

Жеребьевка Лиги наций прошла 3 марта: результаты жеребьевки.

Сборная Украины сыграет в Лиге А в одной группе с командами Швейцарии, Германии и Испании. Ознакомиться с календарем украинской сборной можно по ссылке.

Победителем Лиги наций 2018-2019 стала сборная Португалии.

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Автор: Антон Дударь