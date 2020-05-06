Трансферы двух украинских футболистов включены в 50 худших переходов в истории АПЛ

Андрей Шевченко и Сергей Ребров в Англии не смогли оправдать возложенные на них ожидания.

Украинцы Андрей Шевченко и Сергей Ребров вошли в рейтинг пятидесяти худших трансферов за 28-летнюю историю Английской Премьер-лиги.

Рейтинг составил портал ESPN.

Шевченко, который в 2006 году перешел из "Милана" в "Челси", занял в рейтинге 7-е место. В то же время Ребров, который в 2000 году перешел из "Динамо" в "Тоттенхэм", расположился на 25-м месте.

Авторы рейтинга напомнили, что "Челси" купил Шевченко за рекордную на тот момент сумму для британского рынка (39,5 миллиона фунтов).

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"Проблема состояла в том, что Шевченко было уже 29 лет, и хотя он много забивал в "Милане", на "Стэмфорд Бридж", как показалось, он в одночасье постарел. Травмы, нестабильность и воскрешение Дидье Дрогба привели к тому, что Шевченко забил лишь 9 мячей в 48 матчах в АПЛ", - объяснили свой выбор составители рейтинга, также напомнив, что после второго сезона в "Челси" Шевченко отправился в аренду в "Милан", а затем вернулся в "Динамо".

Что касается Реброва, за которого "Тоттенхэм" заплатил 16,2 миллиона фунтов, то в ESPN отметили:

"Шпоры" надеялись увидеть форварда, который забивает по 10 голов за сезон в Лиге чемпионов, как во время его заключительного сезона в "Динамо", но Реброву удалось забить лишь 10 голов в 59 матчах АПЛ, в том числе только 1 гол в 30 поединках во втором сезоне".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинского футболиста включили в символическую сборную худших партнеров Лео Месси по команде.